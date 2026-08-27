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В Киевской области председателя районного суда подозревают в схеме для уклонения от мобилизации

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Председателю районного суда Киевской области и посреднику объявили о подозрении в схеме уклонения от мобилизации. Следствие проверит более 100 решений судьи.

В Киевской области председателя районного суда подозревают в схеме для уклонения от мобилизации
Фото: Офис Генерального прокурора

Председателю одного из районных судов Киевской области и посреднику сообщили о подозрении в создании схемы, которая должна была помочь военнообязанному избежать мобилизации. Мужчина передал посреднику 2500 долларов для судьи. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении председателю одного из районных судов Киевской области и посреднику в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, судья помог военнообязанному избежать призыва во время мобилизации

- говорится в сообщении.

По информации следствия, в марте 2026 года военнообязанный во время встречи, организованной посредником, рассказал судье о намерении избежать мобилизации. Судья посоветовал оформить аренду жилья и зарегистрироваться в качестве внутренне перемещенного лица, чтобы дело могло рассматриваться именно в суде, который он возглавлял. В дальнейшем военнообязанный подготовил заявление об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка и необходимые документы.

В мае судья лично получил эти материалы, а после открытия производства, по данным следствия, давал указания относительно дальнейшего оформления документов и позиции бывшей жены заявителя. В июле он сообщил мужчине, что дело рассмотрено в его пользу, и назвал время, когда можно будет получить копию решения. В августе посредник сообщил военнообязанному о необходимости передать 2 500 долларов США для судьи. Через три дня мужчина передал ему указанную сумму

- говорится в сообщении.

По данным следствия, таким образом были созданы основания для избежания призыва во время мобилизации, что препятствовало комплектованию Вооруженных сил Украины и других воинских формирований личным составом. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Кроме того, во время следствия будут проверяться еще более 100 судебных решений, вынесенных судьей по аналогичным вопросам.

Напомним

СБУ и ГБР разоблачили пять схем уклонения от призыва стоимостью до 20 тысяч долларов. Организаторам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Алла Киосак

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