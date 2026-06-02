В Киевской области из-за ночной атаки РФ пострадали три человека, повреждены дома и склады
Киев • УНН
Из-за ночной атаки на Киевскую область пострадали три человека. В четырех районах повреждены жилые дома, логистические центры и грузовые автомобили.
российские войска в ночь на 2 июня массированно атаковали Киевскую область ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. В результате обстрелов пострадали три человека, а разрушения зафиксированы в четырех районах региона. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Бучанском районе мужчина получил резаную рану бедра и был госпитализирован. В Обуховском районе местный житель получил осколочное ранение ноги. Еще один мужчина в Фастовском районе получил острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Всю ночь враг массированно атаковал Киевщину дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. Под ударом снова оказались наши мирные города и села
Наибольшие повреждения получил Бучанский район, где повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.
В Вышгородском районе повреждены два многоквартирных дома и частное домовладение. В Фастовском и Обуховском районах повреждения получили частные дома.
На местах работают экстренные службы, продолжается фиксация последствий обстрелов и оказание помощи жителям. Воздушная тревога в области продолжается.
