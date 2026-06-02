В Киевской области из-за ночной атаки РФ пострадали три человека, повреждены дома и склады

российские войска в ночь на 2 июня массированно атаковали Киевскую область ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. В результате обстрелов пострадали три человека, а разрушения зафиксированы в четырех районах региона. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.

Детали

По его словам, в Бучанском районе мужчина получил резаную рану бедра и был госпитализирован. В Обуховском районе местный житель получил осколочное ранение ноги. Еще один мужчина в Фастовском районе получил острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Всю ночь враг массированно атаковал Киевщину дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. Под ударом снова оказались наши мирные города и села – отметил Калашник.

Наибольшие повреждения получил Бучанский район, где повреждены три частных дома, логистические и складские помещения, другие нежилые здания, а также шесть грузовых автомобилей.

В Вышгородском районе повреждены два многоквартирных дома и частное домовладение. В Фастовском и Обуховском районах повреждения получили частные дома.

На местах работают экстренные службы, продолжается фиксация последствий обстрелов и оказание помощи жителям. Воздушная тревога в области продолжается.

