В Киевской области для расчистки дорог и противогололедной обработки задействована 181 единица спецтехники
Киев • УНН
В Киевской области 181 единица спецтехники и 233 работника задействованы в расчистке дорог и противогололедной обработке. Уже использовано 5043 тонны песчано-соляной смеси, движение обеспечено, но 8 февраля ожидается гололедица.
К работам по расчистке снега и противогололедной обработке автомобильных дорог государственного и местного значения в Киевской области привлечена 181 единица специальной техники и 233 работника. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
Детали
Для обеспечения безопасного движения уже использовано 5043 тонны песчано-соляной смеси. В настоящее время проезд по дорогам государственного и местного значения обеспечен. По прогнозам синоптиков, 8 февраля на дорогах области ожидается гололедица.
Просим водителей быть максимально внимательными, держать автомобиль исправным и на зимней резине. Это позволит оперативно работать службам и избежать заторов и аварий
