В Киевской области для расчистки дорог и противогололедной обработки задействована 181 единица спецтехники

7 февраля, 20:45 • 16303 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 29845 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 28756 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 34208 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 28573 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 27141 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 37976 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48937 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45187 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 33464 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Оккупанты обстреляли Херсон: три женщины получили ранения7 февраля, 23:43 • 6796 просмотра
Взрыв на электроподстанции в Ленинградской области РФ: населенные пункты остались без светаVideo8 февраля, 00:18 • 7960 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС8 февраля, 03:22 • 12280 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP04:30 • 20234 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 6404 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 6498 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 35039 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 55893 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 49931 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 51362 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Джефф Безос
Марк Карни
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Оман
Запорожская область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 18552 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 32703 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 34660 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 43464 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 46447 просмотра
Техника
Отопление
Дипломатка
Шахед-136
Микоян МиГ-29

В Киевской области для расчистки дорог и противогололедной обработки задействована 181 единица спецтехники

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Киевской области 181 единица спецтехники и 233 работника задействованы в расчистке дорог и противогололедной обработке. Уже использовано 5043 тонны песчано-соляной смеси, движение обеспечено, но 8 февраля ожидается гололедица.

В Киевской области для расчистки дорог и противогололедной обработки задействована 181 единица спецтехники

К работам по расчистке снега и противогололедной обработке автомобильных дорог государственного и местного значения в Киевской области привлечена 181 единица специальной техники и 233 работника. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

Для обеспечения безопасного движения уже использовано 5043 тонны песчано-соляной смеси. В настоящее время проезд по дорогам государственного и местного значения обеспечен. По прогнозам синоптиков, 8 февраля на дорогах области ожидается гололедица.

Просим водителей быть максимально внимательными, держать автомобиль исправным и на зимней резине. Это позволит оперативно работать службам и избежать заторов и аварий

- отметили в ОВА.

Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали07.02.26, 22:13 • 29854 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоАвто
Морозы в Украине
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Киевская область