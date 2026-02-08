На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 лютого, 20:45 • 16325 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 29899 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 28806 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 34254 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 28600 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 27153 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 37983 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48940 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45197 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 33465 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.6м/с
81%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти обстріляли Херсон: троє жінок отримали поранення7 лютого, 23:43 • 6796 перегляди
Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світлаVideo8 лютого, 00:18 • 7960 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС8 лютого, 03:22 • 12280 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP04:30 • 20234 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 6404 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 6576 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 35077 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 55927 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 49960 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 51391 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джефф Безос
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Оман
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 18562 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 32712 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 34670 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 43473 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 46454 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Шахед-136
МіГ-29

На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На Київщині 181 одиниця спецтехніки та 233 працівники залучені до розчищення доріг і протиожеледної обробки. Вже використано 5043 тонни піщано-соляної суміші, рух забезпечено, але 8 лютого очікується ожеледиця.

На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

До робіт із розчищення снігу та протиожеледної обробки автомобільних доріг державного й місцевого значення в Київській області залучено 181 одиницю спеціальної техніки та 233 працівники. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації, пише УНН.

Деталі

Для забезпечення безпечного руху вже використано 5043 тонн піщано-соляної суміші. Наразі проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено. За прогнозами синоптиків, 8 лютого на дорогах області очікується ожеледиця.

Просимо водіїв бути максимально уважними, тримати автівку справною та на зимовій гумі. Це дозволить оперативно працювати службам та уникнути заторів і аварій

- зазначили в ОВА.

Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталі07.02.26, 22:13 • 29901 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоАвто
Морози в Україні
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Київська область