На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки
Київ • УНН
На Київщині 181 одиниця спецтехніки та 233 працівники залучені до розчищення доріг і протиожеледної обробки. Вже використано 5043 тонни піщано-соляної суміші, рух забезпечено, але 8 лютого очікується ожеледиця.
До робіт із розчищення снігу та протиожеледної обробки автомобільних доріг державного й місцевого значення в Київській області залучено 181 одиницю спеціальної техніки та 233 працівники. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації, пише УНН.
Для забезпечення безпечного руху вже використано 5043 тонн піщано-соляної суміші. Наразі проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено. За прогнозами синоптиків, 8 лютого на дорогах області очікується ожеледиця.
Просимо водіїв бути максимально уважними, тримати автівку справною та на зимовій гумі. Це дозволить оперативно працювати службам та уникнути заторів і аварій
