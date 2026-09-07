В киевской больнице умер мужчина, раненый во время атаки 1 сентября
Киев • УНН
В Киеве умер 30-летний мужчина, раненый во время вражеской атаки 1 сентября. Тогда пострадали 13 человек, девять были госпитализированы.
В Киеве в больнице умер 30-летний мужчина, который был ранен в результате вражеской атаки 1 сентября. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, пишет УНН.
К сожалению, в больнице умер 30-летний мужчина, получивший ранения в результате вражеской атаки 1 сентября. Выражаем соболезнования родным и близким
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1 сентября к медикам Киева обратились 13 пострадавших от атак врага, девять госпитализировали. В городе было зафиксировано два возгорания.
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