У київській лікарні помер поранений під час атаки 1 вересня чоловік
Київ • УНН
У Києві помер 30-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки 1 вересня. Тоді постраждали 13 людей, дев’ятьох госпіталізували.
У Києві в лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожої атаки 1 вересня. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, пише УНН.
На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня. Висловлюємо співчуття рідним та близьким
Доповнення
1 вересня до медиків Києва звернулися 13 постраждалих від атак ворога, дев’ятьох госпіталізували. У місті було зафіксовано два займання.
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