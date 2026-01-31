$42.850.00
11:48 • 536 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 4010 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 6690 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 6292 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 9616 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 7112 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22943 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41993 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 44878 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28797 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
В Киеве возобновили подачу электричества на критическую инфраструктуру - ДТЭК

Киев • УНН

 • 164 просмотра

ДТЭК сообщил о возобновлении электроснабжения критической инфраструктуры Киева. Восстановление происходит поочередно во избежание перегрузки сетей.

В Киеве возобновили подачу электричества на критическую инфраструктуру - ДТЭК

В Киеве возобновили подачу электричества критической инфраструктуре, на очереди - бытовые потребители, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Энергетики вернули электричество критической инфраструктуре Киева. Сейчас возвращаем свет людям

- указали в ДТЭК.

Как отмечали в энергокомпании, восстановление происходит поочередно. Такой подход, пояснили, "необходим, чтобы избежать перегрузки сетей и, чтобы не допустить новых аварий".

"Просим использовать электроэнергию экономно. Это поможет стабильнее и быстрее всех запитать", - подчеркнули в ДТЭК.

Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго31.01.26, 13:48 • 536 просмотров

Юлия Шрамко

