В Киеве возобновили подачу электричества на критическую инфраструктуру - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о возобновлении электроснабжения критической инфраструктуры Киева. Восстановление происходит поочередно во избежание перегрузки сетей.
В Киеве возобновили подачу электричества критической инфраструктуре, на очереди - бытовые потребители, сообщили в субботу в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Энергетики вернули электричество критической инфраструктуре Киева. Сейчас возвращаем свет людям
Как отмечали в энергокомпании, восстановление происходит поочередно. Такой подход, пояснили, "необходим, чтобы избежать перегрузки сетей и, чтобы не допустить новых аварий".
"Просим использовать электроэнергию экономно. Это поможет стабильнее и быстрее всех запитать", - подчеркнули в ДТЭК.
