11:48
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

У Києві відновили подачу електрики на критичну інфраструктуру - ДТЕК

Київ • УНН

 • 516 перегляди

ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання критичної інфраструктури Києва. Відновлення відбувається почергово для уникнення перевантаження мереж.

У Києві відновили подачу електрики на критичну інфраструктуру - ДТЕК

У Києві відновили подачу електрики критичній інфраструктурі, на черзі - побутові споживачів, повідомили у суботу в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва. Наразі повертаємо світло людям

- вказали у ДТЕК.

Як зазначали в енергокомпанії, відновлення відбувається почергово. Такий підхід, пояснили, "необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій".

"Просимо використовувати електроенергію економно. Це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити", - наголосили в ДТЕК.

Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго31.01.26, 13:48

Юлія Шрамко

