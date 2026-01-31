У Києві відновили подачу електрики на критичну інфраструктуру - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання критичної інфраструктури Києва. Відновлення відбувається почергово для уникнення перевантаження мереж.
У Києві відновили подачу електрики критичній інфраструктурі, на черзі - побутові споживачів, повідомили у суботу в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва. Наразі повертаємо світло людям
Як зазначали в енергокомпанії, відновлення відбувається почергово. Такий підхід, пояснили, "необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій".
"Просимо використовувати електроенергію економно. Це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити", - наголосили в ДТЕК.
