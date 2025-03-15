В Киеве возобновили движение поездов метро на красной линии: детали
Киев • УНН
Киевский метрополитен возобновил движение поездов на наземном участке красной линии. Поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Лесная" в обычном режиме.
Киевский метрополитен возобновил движение на наземном участке красной линии. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
Все станции отрезка, проходящего по поверхности, снова принимают пассажиров. Поезда беспрепятственно курсируют от "Академгородка" до "Лесной".
Метро функционирует в стандартном режиме, поэтому пассажиры могут планировать свои маршруты без изменений.
Приносим извинения за временные неудобства
Напомним
Ранее было сообщено, что в Киеве временно прекращено движение поездов метро на красной линии из-за аварии на Дарницком путепроводе. Из-за демонтажных работ на Дарницком путепроводе изменены маршруты общественного транспорта. Запущено автобусное движение между станциями метро, увеличено количество трамваев и автобусов.
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