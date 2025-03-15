В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"
Киев • УНН
В Киеве временно прекращено движение поездов метро на красной линии из-за аварии на Дарницком путепроводе. Возобновление движения ожидается через 4-5 часов, 6 станций закрыты.
В Киеве временно приостановлено движение поездов на участке между станциями "Лесная" и "Днепр" на красной линии метрополитена. Также 6 наземных станций остаются закрытыми для пассажиров. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
Причиной стала авария во время демонтажа элементов Дарницкого путепровода, когда один из конструктивных элементов попал на пути, частично повредив их. На месте происшествия работают соответствующие службы, которые занимаются устранением повреждений.
Работы продолжаются, и, по предварительным оценкам, для полного восстановления движения поездов может понадобиться от 4 до 5 часов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Руководство метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров быть внимательными к обновлениям.
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