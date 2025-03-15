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У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

Київ • УНН

 • 86363 перегляди

У Києві тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Відновлення руху очікується через 4-5 годин, 6 станцій закриті.

У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві тимчасово припинено рух поїздів на ділянці між станціями "Лісова" та "Дніпро" на червоній лінії метрополітену. Також 6 наземних станцій залишаються закритими для пасажирів. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

Деталі

Причиною стала аварія під час демонтажу елементів Дарницького шляхопроводу, коли один із конструктивних елементів потрапив на колії, частково пошкодивши їх. На місці події працюють відповідні служби, які займаються усуненням пошкоджень.

Роботи тривають, і, за попередніми оцінками, для повного відновлення руху поїздів може знадобитися від 4 до 5 годин. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Керівництво метрополітену приносить вибачення за тимчасові незручності і просить пасажирів бути уважними до оновлень.

Понад 450 тис. людей скористалися укриттям у метрополітені Києва у 2024 році30.12.24, 16:17 • 25792 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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