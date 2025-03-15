У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві тимчасово припинено рух поїздів на ділянці між станціями "Лісова" та "Дніпро" на червоній лінії метрополітену. Також 6 наземних станцій залишаються закритими для пасажирів. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

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Причиною стала аварія під час демонтажу елементів Дарницького шляхопроводу, коли один із конструктивних елементів потрапив на колії, частково пошкодивши їх. На місці події працюють відповідні служби, які займаються усуненням пошкоджень.

Роботи тривають, і, за попередніми оцінками, для повного відновлення руху поїздів може знадобитися від 4 до 5 годин. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Керівництво метрополітену приносить вибачення за тимчасові незручності і просить пасажирів бути уважними до оновлень.

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