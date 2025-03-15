В Киеве организовано автобусное движение вместо закрытых станций метро
Киев • УНН
Из-за демонтажных работ на Дарницком путепроводе изменены маршруты общественного транспорта. Запущено автобусное движение между станциями метро, увеличено количество трамваев и автобусов.
В Киеве из-за проведения работ по демонтажу балки на Дарницком путепроводе изменены маршруты общественного транспорта. В связи с этим организовано автобусное движение, которое покрывает временно закрытые участки метрополитена. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Детали
Автобусы курсируют по маршруту от станции "Лесная" до "Арсенальной", следуя через Броварской проспект, Днепровский спуск, Аллею Героев Крут и улицу Ивана Мазепы. В обратном направлении маршрут остается аналогичным, за исключением отрезка между станциями "Дарница" и "Черниговская", где автобусы объезжают через улицу Андрея Малышко.
Для облегчения поездок пассажиров увеличено количество трамваев на маршрутах № 8 и № 27, а также автобусов № 118, что позволяет удобнее перемещаться в этой части города.
Напомним
В столице временно прекращено движение поездов метро на красной линии из-за аварии на Дарницком путепроводе. Возобновление движения ожидается через 4-5 часов, 6 станций закрыты.
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"15.03.25, 06:29 • 86331 просмотр