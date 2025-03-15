В Киеве организовано автобусное движение вместо закрытых станций метро

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16811 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31497 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66253 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215728 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123803 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392687 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311539 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213956 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244322 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255178 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23755 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46533 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133210 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15727 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15098 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133273 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215728 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392687 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254897 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311539 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3614 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15144 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46585 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72301 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57367 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Киеве организовано автобусное движение вместо закрытых станций метро

Киев • УНН

 • 22493 просмотра

Из-за демонтажных работ на Дарницком путепроводе изменены маршруты общественного транспорта. Запущено автобусное движение между станциями метро, увеличено количество трамваев и автобусов.

В Киеве организовано автобусное движение вместо закрытых станций метро

В Киеве из-за проведения работ по демонтажу балки на Дарницком путепроводе изменены маршруты общественного транспорта. В связи с этим организовано автобусное движение, которое покрывает временно закрытые участки метрополитена. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.

Детали

Автобусы курсируют по маршруту от станции "Лесная" до "Арсенальной", следуя через Броварской проспект, Днепровский спуск, Аллею Героев Крут и улицу Ивана Мазепы. В обратном направлении маршрут остается аналогичным, за исключением отрезка между станциями "Дарница" и "Черниговская", где автобусы объезжают через улицу Андрея Малышко.

Для облегчения поездок пассажиров увеличено количество трамваев на маршрутах № 8 и № 27, а также автобусов № 118, что позволяет удобнее перемещаться в этой части города.

Напомним

В столице временно прекращено движение поездов метро на красной линии из-за аварии на Дарницком путепроводе. Возобновление движения ожидается через 4-5 часов, 6 станций закрыты.

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"15.03.25, 06:29 • 86331 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиевПроисшествия
Киевская городская государственная администрация
Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77