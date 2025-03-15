У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро

У Києві через проведення робіт з демонтажу балки на Дарницькому шляхопроводі змінено маршрути громадського транспорту. У зв'язку з цим організовано автобусний рух, який покриває тимчасово закриті ділянки метрополітену. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

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Автобуси курсують по маршруту від станції "Лісова" до "Арсенальної", слідуючи через Броварський проспект, Дніпровський узвіз, Алею Героїв Крут та вулицю Івана Мазепи. У зворотному напрямку, маршрут залишається аналогічним, з винятком відрізку між станціями "Дарниця" та "Чернігівська", де автобуси об’їжджають через вулицю Андрія Малишка.

Для полегшення поїздок пасажирів, збільшено кількість трамваїв на маршрутах № 8 та № 27, а також автобусів № 118, що дає змогу зручніше переміщатися в цій частині міста.

Нагадаємо

У столиці тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Відновлення руху очікується через 4-5 годин, 6 станцій закриті.

У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"