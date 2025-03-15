У Києві відновили рух поїздів метро на червоній лінії: деталі

Київський метрополітен відновив рух на наземній ділянці червоної лінії. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

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Всі станції відрізку, що проходить по поверхні, знову приймають пасажирів. Поїзди безперешкодно курсують від "Академмістечка" до "Лісової".

Метро функціонує у стандартному режимі, тож пасажири можуть планувати свої маршрути без змін.

Перепрошуємо за тимчасові незручності - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Києві тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Через демонтажні роботи на Дарницькому шляхопроводі змінено маршрути громадського транспорту. Запущено автобусний рух між станціями метро, збільшено кількість трамваїв та автобусів.

У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро