В Киеве в результате атаки РФ пострадали 8 человек, БПЛА попал в АЗС
Киев • УНН
В Киеве из-за атаки РФ пострадали 8 человек, троих госпитализировали. В Голосеевском районе дрон попал в АЗС, в столице возникли пожары.
В Киеве в результате российской атаки пострадали как минимум 8 человек, 3 из них госпитализировали. Утром в Голосеевском районе зафиксировали попадание БПЛА в АЗС, также в нескольких районах столицы возникли пожары, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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По словам городского головы, еще вечером 22 сентября в столице работала ПВО из-за атаки российских беспилотников. Тогда стало известно о 8 пострадавших: 3 раненых госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно или на месте.
Утром 23 сентября Кличко сообщил, что в Соломенском районе обломки, по предварительным данным, упали на территорию между жилыми домами. Впоследствии там зафиксировали возгорание на территории транспортного предприятия.
В Голосеевском районе БПЛА попал в АЗС
Также в Голосеевском районе возник пожар в складских помещениях.
В Голосеевском районе попадание БПЛА в АЗС
На местах последствий российской атаки работают экстренные службы.
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