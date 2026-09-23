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В Киеве в результате атаки РФ пострадали 8 человек, БПЛА попал в АЗС

Киев • УНН

 • 3502 просмотра

В Киеве из-за атаки РФ пострадали 8 человек, троих госпитализировали. В Голосеевском районе дрон попал в АЗС, в столице возникли пожары.

В Киеве в результате атаки РФ пострадали 8 человек, БПЛА попал в АЗС

В Киеве в результате российской атаки пострадали как минимум 8 человек, 3 из них госпитализировали. Утром в Голосеевском районе зафиксировали попадание БПЛА в АЗС, также в нескольких районах столицы возникли пожары, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

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По словам городского головы, еще вечером 22 сентября в столице работала ПВО из-за атаки российских беспилотников. Тогда стало известно о 8 пострадавших: 3 раненых госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно или на месте.

Утром 23 сентября Кличко сообщил, что в Соломенском районе обломки, по предварительным данным, упали на территорию между жилыми домами. Впоследствии там зафиксировали возгорание на территории транспортного предприятия.

В Голосеевском районе БПЛА попал в АЗС

Также в Голосеевском районе возник пожар в складских помещениях.

В Голосеевском районе попадание БПЛА в АЗС

– сообщил Кличко.

На местах последствий российской атаки работают экстренные службы.

После июльской атаки снова удар: россияне уничтожили склад "Снежной Панды"22.09.26, 21:03 • 2770 просмотров

Степан Гафтко

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