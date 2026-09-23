У Києві внаслідок атаки рф постраждали 8 людей, БпЛА влучив в АЗС
Київ • УНН
У Києві через атаку рф постраждали 8 людей, трьох госпіталізували. У Голосіївському районі дрон влучив в АЗС, у столиці виникли пожежі.
У Києві внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 8 людей, 3 із них госпіталізували. Уранці у Голосіївському районі зафіксували влучання БпЛА в АЗС, також у кількох районах столиці виникли пожежі, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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За словами міського голови, ще ввечері 22 вересня у столиці працювала ППО через атаку російських безпілотників. Тоді стало відомо про 8 постраждалих: 3 поранених госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.
Вранці 23 вересня Кличко повідомив, що у Солом'янському районі уламки, за попередніми даними, впали на територію між житловими будинками. Згодом там зафіксували загоряння на території транспортного підприємства.
У Голосіївському районі БпЛА влучив в АЗС
Також у Голосіївському районі виникла пожежа у складських приміщеннях.
У Голосіївському районі влучання БпЛА в АЗС
На місцях наслідків російської атаки працюють екстрені служби.
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