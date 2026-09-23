У Києві внаслідок атаки рф постраждали 8 людей, БпЛА влучив в АЗС

У Києві внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 8 людей, 3 із них госпіталізували. Уранці у Голосіївському районі зафіксували влучання БпЛА в АЗС, також у кількох районах столиці виникли пожежі, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

За словами міського голови, ще ввечері 22 вересня у столиці працювала ППО через атаку російських безпілотників. Тоді стало відомо про 8 постраждалих: 3 поранених госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Вранці 23 вересня Кличко повідомив, що у Солом'янському районі уламки, за попередніми даними, впали на територію між житловими будинками. Згодом там зафіксували загоряння на території транспортного підприємства.

У Голосіївському районі БпЛА влучив в АЗС

Також у Голосіївському районі виникла пожежа у складських приміщеннях.

У Голосіївському районі влучання БпЛА в АЗС – повідомив Кличко.

На місцях наслідків російської атаки працюють екстрені служби.

Після липневої атаки знову удар: росіяни знищили склад "Сніжної Панди"