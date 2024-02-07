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В Киеве уже трое погибших из-за атаки рф - КГВА

В Киеве уже трое погибших из-за атаки рф - КГВА

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 08:57  •  85857 просмотра

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Три человека погибли и 16 получили ранения в результате российского ракетного удара по Киеву.

В результате вражеской атаки на Киев сегодня утром по состоянию на почти 11 часов уже известно о трех погибших.  Об этом сообщает УНН со ссылкой на КМВА. 

По предварительным данным, в результате ракетного удара в Киеве известно о 3-х погибших. 

- говорится в сообщении КМВА.

Также сообщается о 16 травмированных.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о двух погибших из-за ракетного удара рф по столице. Также есть жертва в Николаеве. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
nikolaevНиколаев
kievКиев
У Києві вже троє загиблих через атаку рф - КМВА
Three dead in Kyiv due to Russian attack - KIEV
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