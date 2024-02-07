В Киеве уже трое погибших из-за атаки рф - КГВА

В результате вражеской атаки на Киев сегодня утром по состоянию на почти 11 часов уже известно о трех погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КМВА.

По предварительным данным, в результате ракетного удара в Киеве известно о 3-х погибших. - говорится в сообщении КМВА.

Также сообщается о 16 травмированных.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о двух погибших из-за ракетного удара рф по столице. Также есть жертва в Николаеве.