У Києві вже троє загиблих через атаку рф - КМВА

Внаслідок ворожої атаку на Київ сьогодні вранці станом на майже 11 годину вже відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМВА.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару в Києві відомо про 3-х загиблих. - йдеться у повідомленні КМВА.

Також повідомляється про 16 травмованих.

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Президент України Володимир Зеленський повідомляв про двох загиблих через ракетний удар рф по столиці. Також є жертва у Миколаєві.