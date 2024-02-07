У Києві вже троє загиблих через атаку рф - КМВА
Київ • УНН
Три людини загинули і 16 отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Києву.
Внаслідок ворожої атаку на Київ сьогодні вранці станом на майже 11 годину вже відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМВА.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару в Києві відомо про 3-х загиблих.
Також повідомляється про 16 травмованих.
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Президент України Володимир Зеленський повідомляв про двох загиблих через ракетний удар рф по столиці. Також є жертва у Миколаєві.