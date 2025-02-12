В Киеве ухудшение состояния воздуха: что стало причиной

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, причиной которого вероятно является повышение концентрации взвешенных веществ.

Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

Жителям и гостям столицы рекомендуют до улучшения ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Дополнение

Ранее Минприроды сообщало, что к Украине приближается «Облако пыли».

В средствах массовой информации, в частности по данным портала Ventusky, активно начала распространяться информация о прогнозе ухудшения качества атмосферного воздуха в Украине с 13 февраля, в связи с пылевым облаком, которое вероятно приближается к Украине из Европы