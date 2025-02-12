В Киеве ухудшение состояния воздуха: что стало причиной
Киев • УНН
В столице наблюдается ухудшение качества воздуха из-за накопления пыли и неблагоприятных погодных условий. Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, причиной которого вероятно является повышение концентрации взвешенных веществ.
Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей
Жителям и гостям столицы рекомендуют до улучшения ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Дополнение
Ранее Минприроды сообщало, что к Украине приближается «Облако пыли».
В средствах массовой информации, в частности по данным портала Ventusky, активно начала распространяться информация о прогнозе ухудшения качества атмосферного воздуха в Украине с 13 февраля, в связи с пылевым облаком, которое вероятно приближается к Украине из Европы
Также по данным Европейского Экологического агентства (ЕЕА), сейчас в Европе наблюдается ухудшение качества воздуха в связи повышением содержания в воздухе твердых частиц РМ 2,5.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что ожидается облако загрязненного воздуха, которое в середине недели накроет Украину. Качество воздуха ухудшится более чем на 300 единиц. Больше всего пострадает Житомир с уровнем 317 единиц, также загрязнение коснется Харьковской - 91 единицы, Киевской - 83 единицы и Днепропетровской областей.