У Києві погіршення стану повітря: що стало причиною

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, причиною якого ймовірно є підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок - йдеться у повідомленні.

Мешканцям та гостям столиці рекомендують до поліпшення ситуації зі станом повітря зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Доповнення

Раніше Міндовкілля вже спростовувало інформацію щодо "Хмари пилу", яка наближається до України.

У засобах масової інформації, зокрема за даним порталу Ventusky, активно почала розповсюджуватись інформація щодо прогнозу погіршення якості атмосферного повітря в Україні з 13 лютого, у зв’язку із пиловою хмарою, яка ймовірно наближається до України з Європи - зазначало Міндовкілля.

Також за даними Європейської Екологічної агенції (ЕЕА), наразі в Європі спостерігається погіршення якості повітря у зв’язку підвищенням вмісту в повітрі твердих часток РМ 2,5.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що очікується хмара забрудненого повітря, яка на середині тижня накриє Україну. Якість повітря погіршиться на понад 300 одиниць. Найбільше постраждає Житомир з рівнем 317 одиниць, також забруднення торкнеться Харківської — 91 одиниці, Київської — 83 одиниці та Дніпропетровської областей.