В Киеве произошло смертельное ДТП на Гостомельском шоссе, есть жертвы
Киев • УНН
Сегодня вечером на Гостомельском шоссе водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате аварии оба водителя погибли, а пассажирка Toyota в тяжелом состоянии госпитализирована.
В автокатастрофе на Гостомельском шоссе погибли два человека, столичная полиция работает на месте происшествия, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня около 18:20. Предварительно установлено, что водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota.
В результате ДТП погибли оба водителя, а пассажирка Toyota получила телесные повреждения и в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение.
Добавим
Сейчас на месте продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские, врачи и сотрудники ГСЧС.
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