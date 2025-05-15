В Киеве произошло смертельное ДТП на Гостомельском шоссе, есть жертвы

В автокатастрофе на Гостомельском шоссе погибли два человека, столичная полиция работает на месте происшествия, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня около 18:20. Предварительно установлено, что водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате ДТП погибли оба водителя, а пассажирка Toyota получила телесные повреждения и в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение.

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Сейчас на месте продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские, врачи и сотрудники ГСЧС.

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