У Києві сталась смертельна ДТП на Гостомельському шосе, є жертви

В автотрощі на Гостомельському шосе загинуло дві людини, столична поліція працює на місці події, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

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Автопригода відбулась сьогодні близько 18:20. Попередньо встановлено, що керманич Audi виїхав на зустрічний бік дороги, де зіткнувся із автомобілем Toyota.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а пасажирка Toyota отримала тілесні ушкодження та у важкому стані була госпіталізована до медичного закладу.

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Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, лікарі та співробітники ДСНС.

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