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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

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У Києві сталась смертельна ДТП на Гостомельському шосе, є жертви

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Сьогодні ввечері на Гостомельському шосе водій Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Toyota. У результаті аварії обидва водії загинули, а пасажирка Toyota у важкому стані госпіталізована.

У Києві сталась смертельна ДТП на Гостомельському шосе, є жертви

В автотрощі на Гостомельському шосе загинуло дві людини, столична поліція працює на місці події, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Автопригода відбулась сьогодні близько 18:20. Попередньо встановлено, що керманич Audi виїхав на зустрічний бік дороги, де зіткнувся із автомобілем Toyota.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а пасажирка Toyota отримала тілесні ушкодження та у важкому стані була госпіталізована до медичного закладу.

Додамо

Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, лікарі та співробітники ДСНС.

Скільки людей в Україні загинуло в ДТП з початку 2025 року: дані статистики15.05.25, 09:41 • 4680 переглядiв

Антоніна Туманова

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