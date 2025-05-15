У Києві сталась смертельна ДТП на Гостомельському шосе, є жертви
Київ • УНН
Сьогодні ввечері на Гостомельському шосе водій Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Toyota. У результаті аварії обидва водії загинули, а пасажирка Toyota у важкому стані госпіталізована.
В автотрощі на Гостомельському шосе загинуло дві людини, столична поліція працює на місці події, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
Автопригода відбулась сьогодні близько 18:20. Попередньо встановлено, що керманич Audi виїхав на зустрічний бік дороги, де зіткнувся із автомобілем Toyota.
Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а пасажирка Toyota отримала тілесні ушкодження та у важкому стані була госпіталізована до медичного закладу.
Додамо
Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, лікарі та співробітники ДСНС.
Скільки людей в Україні загинуло в ДТП з початку 2025 року: дані статистики15.05.25, 09:41 • 4680 переглядiв