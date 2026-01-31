В Киеве из-за аварии в энергосистеме нет водоснабжения во всех районах - водоканал
Киев • УНН
В Киеве из-за аварии в энергосистеме отсутствует водоснабжение. Энергетики и специалисты Киевводоканала работают над восстановлением.
В Киеве отсутствует водоснабжение во всех районах на фоне перебоев с электроснабжением, сообщили в субботу в Киевводоканале, пишет УНН.
В связи с аварией в энергосистеме в настоящее время отсутствует водоснабжение во всех районах города
Отмечается, что "энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам".
