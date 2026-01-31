$42.850.00
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
В Киеве из-за аварии в энергосистеме нет водоснабжения во всех районах - водоканал

Киев • УНН

 • 234 просмотра

В Киеве из-за аварии в энергосистеме отсутствует водоснабжение. Энергетики и специалисты Киевводоканала работают над восстановлением.

В Киеве из-за аварии в энергосистеме нет водоснабжения во всех районах - водоканал

В Киеве отсутствует водоснабжение во всех районах на фоне перебоев с электроснабжением, сообщили в субботу в Киевводоканале, пишет УНН.

В связи с аварией в энергосистеме в настоящее время отсутствует водоснабжение во всех районах города

- сообщили в Киевводоканале.

Отмечается, что "энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам".

Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой31.01.26, 11:29 • 2304 просмотра

Юлия Шрамко

