10:19 • 322 перегляди
Каскадні відключення світла сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 782 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 2010 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 3128 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 21628 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 40221 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 42710 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28254 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 26110 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 22172 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
У Києві через аварію в енергосистемі немає водопостачання в усіх районах - водоканал

Київ • УНН

 • 650 перегляди

У Києві через аварію в енергосистемі відсутнє водопостачання. Енергетики та фахівці Київводоканалу працюють над відновленням.

У Києві через аварію в енергосистемі немає водопостачання в усіх районах - водоканал

У Києві відсутнє водопостачання в усіх районах на тлі перебоїв з електропостачанням, повідомили у суботу в Київводоканалі, пише УНН.

У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста

- повідомили у Київводоканалі.

Зазначається, що "енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам".

Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою31.01.26, 11:29 • 3092 перегляди

Юлія Шрамко

Київ
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київ