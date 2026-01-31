У Києві через аварію в енергосистемі немає водопостачання в усіх районах - водоканал
Київ • УНН
У Києві через аварію в енергосистемі відсутнє водопостачання. Енергетики та фахівці Київводоканалу працюють над відновленням.
У Києві відсутнє водопостачання в усіх районах на тлі перебоїв з електропостачанням, повідомили у суботу в Київводоканалі, пише УНН.
У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста
Зазначається, що "енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам".
