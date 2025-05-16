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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
15 мая, 19:31 • 9510 просмотра

США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Ночью 16 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников, призывая жителей пройти в укрытие.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

В ночь на 16 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Внимание! г.Киев! В вашем направлении с юго-востока вражеский БпЛА! Находитесь в безопасных местах!

- сообщили Воздушные Силы ВСУ в 03:55.

"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - написали в КГВА.

Россияне обстреляли дронами Краматорск: есть разрушения в промзоне16.05.25, 01:44 • 754 просмотра

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