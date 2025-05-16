В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

В ночь на 16 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Внимание! г.Киев! В вашем направлении с юго-востока вражеский БпЛА! Находитесь в безопасных местах! - сообщили Воздушные Силы ВСУ в 03:55.

"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - написали в КГВА.

Россияне обстреляли дронами Краматорск: есть разрушения в промзоне