Россияне обстреляли дронами Краматорск: есть разрушения в промзоне

В четверг, 15 мая, вечером российская армия ударила по промышленной зоне Краматорска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Краматорский городской совет в Telegram.

Детали

По предварительной информации, в 19:20 россияне с использованием БпЛА обстреляли промышленную зону города.

К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушения - говорится в сообщении.

"Устанавливаем последствия повреждений", - отметил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

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