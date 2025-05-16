Россияне обстреляли дронами Краматорск: есть разрушения в промзоне
Киев • УНН
15 мая в 19:20 российская армия атаковала промзону Краматорска, применив БпЛА. Последствия разрушений устанавливаются, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В четверг, 15 мая, вечером российская армия ударила по промышленной зоне Краматорска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Краматорский городской совет в Telegram.
Детали
По предварительной информации, в 19:20 россияне с использованием БпЛА обстреляли промышленную зону города.
К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушения
"Устанавливаем последствия повреждений", - отметил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Россияне увеличили количество обстрелов на южных направлениях: за минувшие сутки зафиксировано около 900 ударов дронами – Волошин 13.05.25, 13:45 • 2237 просмотров