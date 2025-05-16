Росіяни обстріляли дронами Краматорськ: є руйнування у промзоні
Київ • УНН
15 травня о 19:20 російська армія атакувала промзону Краматорська, застосувавши БпЛА. Наслідки руйнувань встановлюються, але, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
У четвер, 15 травня, ввечері російська армія вдарила по промисловій зоні Краматорська. Про це інформує УНН із посиланням на Краматорську міську раду в Telegram.
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За попередньою інформацією, о 19:20 росіяни з використанням БпЛА обстріляли промислову зону міста.
На щастя, обійшлося без постраждалих, але є руйнування
"Встановлюємо наслідки пошкоджень", - зазначив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
росіяни збільшили кількість обстрілів на південних напрямках: за минулу добу зафіксовано близько 900 ударів дронами - Волошин13.05.25, 13:45 • 2237 переглядiв