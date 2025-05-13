росіяни збільшили кількість обстрілів на південних напрямках: за минулу добу зафіксовано близько 900 ударів дронами - Волошин

російська армія активізувалася на Південних напрямках. Ворог продовжує намагатися прорватися на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей. Збільшується і кількість атак, зокрема за допомогою ударних БПЛА. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає УНН.

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Тиші як такої на півдні не було, тому що противник продовжував і артилерійські обстріли, і завдавав ударів дронами-камікадзе, а також завдавав і авіаційні удари - і керованими авіаційними бомбами, і некерованими авіаційними ракетами. Також він проводив штурмові дії, і кількість їх доволі висока. На кожному з напрямків по-різному, але, наприклад, на Новопавлівському це досить велика кількість - 24 бойові зіткнення - сказав Волошин.

За словами речника, саме Новопавлівський напрямок наразі "найгарячіший", адже противник продовжує там і обстріли, і невеликими штурмовими групами намагається прорватися в бік адміністративного кордону Донецької, Запорізької й Дніпропетровської областей.

Там сьогодні зібрано чимало штурмової піхоти ворога. Це штурмові підрозділи з чотирьох російських полків, які на порівняно невеликій ділянці лінії бойового зіткнення намагаються здійснювати свої штурмові дії - зауважив Волошин.

Він додав, що росіяни також намагаються штурмувати українські позиції, за допомогою техніки, зокрема мотоциклетної. Втім українські військові, як підкреслив Волошин, успішно знищують ворогів, застосовуючи маневрову оборону.

За словами речника дефіциту ударних БПЛА у ворога немає і вони активно їх використовують. За інформацією Волошина росіяни останнім часом збільшили кількість таких ударів на 20%.

На жаль дефіцитів у них в цьому озброєнні немає. І за жданими нашої розвідки нещодавно одна із російських військових частин отримала певну кількість і дронів-камікадзе. Крім того, широко застосовують росіяни дрони на скид. Наприклад, за минулу добу зафіксовано понад 600 ударів дронами-камікадзе та 300 дронів на скид із застосуванням понад 400 боєприпасів - зазначив він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на Новопавлівському напрямку ситуація загострилась, ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей. На Херсонщині росіяни намагаються взяти під контроль острівну зону, хоча зазнають поразки.

Крім цього, на Оріхівському напрямку ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм та захопити його, аби здійснювати обстріли Запоріжжя та передмість.