Россияне увеличили количество обстрелов на южных направлениях: за минувшие сутки зафиксировано около 900 ударов дронами – Волошин
Киев • УНН
российская армия увеличила количество атак на Юге, пытаясь прорваться на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Возросло количество ударов ударными БПЛА.
российская армия активизировалась на Южных направлениях. Враг продолжает пытаться прорваться на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Увеличивается и количество атак, в частности с помощью ударных БПЛА. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает УНН.
Детали
Тишины как таковой на юге не было, потому что противник продолжал и артиллерийские обстрелы, и наносил удары дронами-камикадзе, а также наносил и авиационные удары - и управляемыми авиационными бомбами, и неуправляемыми авиационными ракетами. Также он проводил штурмовые действия, и количество их довольно высокое. На каждом из направлений по-разному, но, например, на Новопавловском это достаточно большое количество - 24 боевых столкновения
По словам спикера, именно Новопавловское направление сейчас "самое горячее", ведь противник продолжает там и обстрелы, и небольшими штурмовыми группами пытается прорваться в сторону административной границы Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
Там сегодня собрано немало штурмовой пехоты врага. Это штурмовые подразделения из четырех российских полков, которые на сравнительно небольшом участке линии боевого столкновения пытаются осуществлять свои штурмовые действия
Он добавил, что россияне также пытаются штурмовать украинские позиции с помощью техники, в частности мотоциклетной. Впрочем украинские военные, как подчеркнул Волошин, успешно уничтожают врагов, применяя маневровую оборону.
По словам спикера дефицита ударных БПЛА у врага нет и они активно их используют. По информации Волошина россияне в последнее время увеличили количество таких ударов на 20%.
К сожалению, дефицитов у них в этом вооружении нет. И по ждаными нашей разведки недавно одна из российских воинских частей получила определенное количество и дронов-камикадзе. Кроме того, широко применяют россияне дроны на сброс. Например, за минувшие сутки зафиксировано более 600 ударов дронами-камикадзе и 300 дронов на сброс с применением более 400 боеприпасов
Напомним
Ранее УНН писал, что на Новопавловском направлении ситуация обострилась, враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. В Херсонской области россияне пытаются взять под контроль островную зону, хотя терпят поражение.
Кроме этого, на Ореховском направлении враг пытается прорвать там линию боевого столкновения, выйти на плацдарм и захватить его, чтобы осуществлять обстрелы Запорожья и пригородов.