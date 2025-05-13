Россияне увеличили количество обстрелов на южных направлениях: за минувшие сутки зафиксировано около 900 ударов дронами – Волошин

российская армия активизировалась на Южных направлениях. Враг продолжает пытаться прорваться на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Увеличивается и количество атак, в частности с помощью ударных БПЛА. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает УНН.

Детали

Тишины как таковой на юге не было, потому что противник продолжал и артиллерийские обстрелы, и наносил удары дронами-камикадзе, а также наносил и авиационные удары - и управляемыми авиационными бомбами, и неуправляемыми авиационными ракетами. Также он проводил штурмовые действия, и количество их довольно высокое. На каждом из направлений по-разному, но, например, на Новопавловском это достаточно большое количество - 24 боевых столкновения - сказал Волошин.

По словам спикера, именно Новопавловское направление сейчас "самое горячее", ведь противник продолжает там и обстрелы, и небольшими штурмовыми группами пытается прорваться в сторону административной границы Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Там сегодня собрано немало штурмовой пехоты врага. Это штурмовые подразделения из четырех российских полков, которые на сравнительно небольшом участке линии боевого столкновения пытаются осуществлять свои штурмовые действия - отметил Волошин.

Он добавил, что россияне также пытаются штурмовать украинские позиции с помощью техники, в частности мотоциклетной. Впрочем украинские военные, как подчеркнул Волошин, успешно уничтожают врагов, применяя маневровую оборону.

По словам спикера дефицита ударных БПЛА у врага нет и они активно их используют. По информации Волошина россияне в последнее время увеличили количество таких ударов на 20%.

К сожалению, дефицитов у них в этом вооружении нет. И по ждаными нашей разведки недавно одна из российских воинских частей получила определенное количество и дронов-камикадзе. Кроме того, широко применяют россияне дроны на сброс. Например, за минувшие сутки зафиксировано более 600 ударов дронами-камикадзе и 300 дронов на сброс с применением более 400 боеприпасов - отметил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что на Новопавловском направлении ситуация обострилась, враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. В Херсонской области россияне пытаются взять под контроль островную зону, хотя терпят поражение.

Кроме этого, на Ореховском направлении враг пытается прорвать там линию боевого столкновения, выйти на плацдарм и захватить его, чтобы осуществлять обстрелы Запорожья и пригородов.