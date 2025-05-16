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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
15 травня, 19:31 • 10109 перегляди

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

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У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Вночі 16 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників, закликаючи мешканців пройти в укриття.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

У ніч проти 16 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Увага! м.Київ! У вашому напрямку з південного сходу ворожий БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях!

- повідомили Повітряні Сили ЗСУ о 03:55.

"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - написали в КМВА.

Росіяни обстріляли дронами Краматорськ: є руйнування у промзоні16.05.25, 01:44 • 1098 переглядiв

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