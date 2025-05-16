У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів
Київ • УНН
Вночі 16 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників, закликаючи мешканців пройти в укриття.
У ніч проти 16 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних безпілотників. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Увага! м.Київ! У вашому напрямку з південного сходу ворожий БпЛА! Перебувайте у безпечних місцях!
"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - написали в КМВА.
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