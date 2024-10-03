В Киеве обломки вражеского дрона повредили многоэтажку
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева обломки вражеского беспилотника повредили многоэтажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется, пожара не зафиксировано.
В Киеве обломки вражеских БпЛА повредили многоэтажку в Деснянском районе. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
В Киеве сохраняется угроза применения ударных беспилотников, поэтому в городе активно работали силы ПВО для отражения атаки.
По предварительным данным, обломки одного из дронов упали в Деснянском районе, повредив многоэтажный жилой дом. Пожар не зафиксирован. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице объявлена воздушная тревога.
На Киевщине работают силы ПВО из-за активности вражеских дронов2 октября 2024, 00:36 • 18088 просмотров