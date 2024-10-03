В Киеве обломки вражеского дрона повредили многоэтажку

В Киеве обломки вражеских БпЛА повредили многоэтажку в Деснянском районе. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В Киеве сохраняется угроза применения ударных беспилотников, поэтому в городе активно работали силы ПВО для отражения атаки.

По предварительным данным, обломки одного из дронов упали в Деснянском районе, повредив многоэтажный жилой дом. Пожар не зафиксирован. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в столице объявлена воздушная тревога.

На Киевщине работают силы ПВО из-за активности вражеских дронов