У Києві уламки ворожого дрона пошкодили багатоповерхівку
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва уламки ворожого безпілотника пошкодили багатоповерховий житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється, пожежі не зафіксовано.
У Києві уламки ворожих БпЛА пошкодили багатоповерхівку в Деснянському районі. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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У Києві зберігається загроза застосування ударних безпілотників, відтак у місті активно працювали сили ППО для відбиття атаки.
За попередніми даними, уламки одного з дронів впали в Деснянському районі, пошкодивши багатоповерховий житловий будинок. Пожежі не зафіксовано. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у столиці оголошено повітряну тривогу.
На Київщині працюють сили ППО через активність ворожих дронів02.10.24, 03:36 • 20199 переглядiв