В Киеве из-за последствий атаки могут изменить движение автобусов №36Тр и №37

В Киеве возможны изменения в работе автобусных маршрутов №36Тр и №37 из-за перекрытия движения на Берестейском проспекте и Житомирской трассе после вражеской атаки. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

В городской администрации отметили, что движение на этих участках перекрыли вечером и ночью.

В связи с ограничениями автобус №36Тр может временно курсировать до проспекта Академика Палладина.

Автобус №37 могут направить по маршруту №37А до спорткомплекса "Чайка", после чего он будет следовать до жилого массива "Западный".

В КГГА призвали пассажиров учитывать возможные изменения при планировании поездок и следить за актуальной информацией о работе общественного транспорта.

В Киеве ограничили движение по Берестейскому проспекту и Большой кольцевой дороге в направлении Житомира