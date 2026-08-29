В Киеве из-за последствий атаки могут изменить движение автобусов №36Тр и №37
Киев • УНН
Из-за перекрытия Берестейского проспекта и Житомирской трассы маршруты №36Тр и №37 могут временно изменить.
В Киеве возможны изменения в работе автобусных маршрутов №36Тр и №37 из-за перекрытия движения на Берестейском проспекте и Житомирской трассе после вражеской атаки. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
В городской администрации отметили, что движение на этих участках перекрыли вечером и ночью.
В связи с ограничениями автобус №36Тр может временно курсировать до проспекта Академика Палладина.
Автобус №37 могут направить по маршруту №37А до спорткомплекса "Чайка", после чего он будет следовать до жилого массива "Западный".
В КГГА призвали пассажиров учитывать возможные изменения при планировании поездок и следить за актуальной информацией о работе общественного транспорта.
В Киеве ограничили движение по Берестейскому проспекту и Большой кольцевой дороге в направлении Житомира 28.08.26, 22:59 • 7772 просмотра