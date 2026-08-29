У Києві через наслідки атаки можуть змінити рух автобусів №36Тр та №37
Київ • УНН
Через перекриття Берестейського проспекту й Житомирської траси маршрути №36Тр та №37 можуть тимчасово змінити.
У Києві можливі зміни в роботі автобусних маршрутів №36Тр та №37 через перекриття руху на Берестейському проспекті та Житомирській трасі після ворожої атаки. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
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У міській адміністрації зазначили, що рух на цих ділянках перекрили ввечері та вночі.
У зв'язку з обмеженнями автобус №36Тр може тимчасово курсувати до проспекту Академіка Палладіна.
Автобус №37 можуть спрямувати за маршрутом №37А до спорткомплексу "Чайка", після чого він прямуватиме до житлового масиву "Західний".
У КМДА закликали пасажирів враховувати можливі зміни під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією щодо роботи громадського транспорту.
У Києві обмежили рух Берестейським проспектом та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира 28.08.26, 22:59 • 8860 переглядiв