У Києві через наслідки атаки можуть змінити рух автобусів №36Тр та №37

У Києві можливі зміни в роботі автобусних маршрутів №36Тр та №37 через перекриття руху на Берестейському проспекті та Житомирській трасі після ворожої атаки. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

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У міській адміністрації зазначили, що рух на цих ділянках перекрили ввечері та вночі.

У зв'язку з обмеженнями автобус №36Тр може тимчасово курсувати до проспекту Академіка Палладіна.

Автобус №37 можуть спрямувати за маршрутом №37А до спорткомплексу "Чайка", після чого він прямуватиме до житлового масиву "Західний".

У КМДА закликали пасажирів враховувати можливі зміни під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією щодо роботи громадського транспорту.

У Києві обмежили рух Берестейським проспектом та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира