В Киеве и ряде областей распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения. В Черкасской области работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне угрозы вражеской баллистики, пишет УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.
Детали
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении ПС ВСУ в соцсетях.
Впоследствии там сообщили о скоростной цели в Сумской области в западном направлении, а затем - о цели на севере Полтавской области в западном направлении.
В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.
В Черкасской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов28.04.25, 09:29 • 1932 просмотра