В Киеве и ряде областей распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне угрозы вражеской баллистики, пишет УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Детали

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении ПС ВСУ в соцсетях.

Впоследствии там сообщили о скоростной цели в Сумской области в западном направлении, а затем - о цели на севере Полтавской области в западном направлении.

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.

В Черкасской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов