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В Киеве и ряде областей распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

Киев • УНН

 • 484 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения. В Черкасской области работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов.

В Киеве и ряде областей распространилась воздушная тревога на фоне угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне угрозы вражеской баллистики, пишет УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Детали

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении ПС ВСУ в соцсетях.

Впоследствии там сообщили о скоростной цели в Сумской области в западном направлении, а затем - о цели на севере Полтавской области в западном направлении.

В Киеве и ряде областей - воздушная тревога.

В Черкасской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов28.04.25, 09:29 • 1932 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Сумская область
Черкасская область
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