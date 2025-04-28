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У Києві та низці областей поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики

Київ • УНН

 • 4520 перегляди

В Києві та ряді областей оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння. На Черкащині працює ППО через загрозу ворожих дронів.

У Києві та низці областей поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу на тлі загрози ворожої балістики, пише УНН з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!" - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у соцмережах.

Згодом там повідомили про швидкісну ціль на Сумщині в західному напрямку, а потім - про ціль на півночі Полтавщини в західному напрямку.

У Києві та низці областей - повітряна тривога.

На Черкащині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів28.04.25, 09:29 • 2398 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Сумська область
Черкаська область
Полтавська область
Збройні сили України
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