У Києві та низці областей поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики
Київ • УНН
В Києві та ряді областей оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою застосування балістичного озброєння. На Черкащині працює ППО через загрозу ворожих дронів.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу на тлі загрози ворожої балістики, пише УНН з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!" - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у соцмережах.
Згодом там повідомили про швидкісну ціль на Сумщині в західному напрямку, а потім - про ціль на півночі Полтавщини в західному напрямку.
У Києві та низці областей - повітряна тривога.
На Черкащині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів28.04.25, 09:29 • 2398 переглядiв