В Киеве и области зафиксировали загрязнение воздуха после вражеских атак: людям советуют закрыть окна
Киев • УНН
В Киеве и трех городах области зафиксировали умеренные концентрации мелкодисперсной пыли. Власти советуют закрыть окна и меньше находиться на улице.
По состоянию на утро 9 сентября в Киеве и области зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров, вызванных вражескими атаками. Людям рекомендуют закрыть окна, ограничить длительное пребывание на улице и пить достаточно воды. Об этом сообщают в КГГА и КОВА, пишет УНН.
Из-за пожаров, вызванных вражескими атаками, в Подольском районе наблюдается временное ухудшение состояния воздуха
В Киевской области временное ухудшение качества воздуха наблюдается в городах Вишнёвое, Обухов и Бровары.
По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, загрязнителем в умеренных концентрациях в настоящее время является мелкодисперсная пыль. Она может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям
Столичные и областные власти советуют жителям:
- закрыть окна;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.
В других населённых пунктах Киевской области, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
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