В Киеве и области зафиксировали загрязнение воздуха после вражеских атак: людям советуют закрыть окна

По состоянию на утро 9 сентября в Киеве и области зафиксировано временное ухудшение качества воздуха из-за пожаров, вызванных вражескими атаками. Людям рекомендуют закрыть окна, ограничить длительное пребывание на улице и пить достаточно воды. Об этом сообщают в КГГА и КОВА, пишет УНН.

Из-за пожаров, вызванных вражескими атаками, в Подольском районе наблюдается временное ухудшение состояния воздуха - говорится в сообщении.

В Киевской области временное ухудшение качества воздуха наблюдается в городах Вишнёвое, Обухов и Бровары.

По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, загрязнителем в умеренных концентрациях в настоящее время является мелкодисперсная пыль. Она может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям - сообщили в КОВА.

Столичные и областные власти советуют жителям:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха включить его на максимальный режим работы.

В других населённых пунктах Киевской области, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

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