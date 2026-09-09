У Києві та області зафіксували забруднення повітря після ворожих атак: людям радять зачинити вікна

Станом на ранок 9 вересня у Києві та області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через пожежі, спричинені ворожими атаками. Людям радять зачинити вікна, обмежити тривале перебування на вулиці та пити достатньо води. Про це повідомляють у КМДА та КОВА, пише УНН.

Через пожежі, спричинені ворожими атаками, в Подільському районі спостерігається тимчасове погіршення стану повітря - йдеться у повідомленні.

На Київщині тимчасове погіршення якості повітря спостерігається у містах Вишневе, Обухів та Бровари.

За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, забруднювачем в помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень - повідомили у КОВА.

Влада столиці та області радить мешканцям:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

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