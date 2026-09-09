У Києві та області зафіксували забруднення повітря після ворожих атак: людям радять зачинити вікна
Київ • УНН
У Києві та трьох містах області зафіксували помірні концентрації дрібнодисперсного пилу. Влада радить зачинити вікна й менше бути надворі.
Станом на ранок 9 вересня у Києві та області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через пожежі, спричинені ворожими атаками. Людям радять зачинити вікна, обмежити тривале перебування на вулиці та пити достатньо води. Про це повідомляють у КМДА та КОВА, пише УНН.
Через пожежі, спричинені ворожими атаками, в Подільському районі спостерігається тимчасове погіршення стану повітря
На Київщині тимчасове погіршення якості повітря спостерігається у містах Вишневе, Обухів та Бровари.
За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, забруднювачем в помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень
Влада столиці та області радить мешканцям:
- зачинити вікна;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- підтримувати водний баланс та пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.
В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
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