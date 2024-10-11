В Хмельницкой области сообщили о взрывах. ВС ВСУ предупреждали о вражеских дронах
Киев • УНН
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских ударных дронов в нескольких областях Украины, в частности в Винницкой, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.
В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов в нескольких областях Украины, в частности курсом на Хмельницкую область, пишет УНН.
Детали
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".
Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о движении вражеских ударных дронов:
- БпЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
- БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.
- БпЛА восточнее Житомира, курс западный.
- БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщине, курс юго-западный.
- БпЛА в западной части Киевщины, постоянно меняет курс.
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