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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области сообщили о взрывах. ВС ВСУ предупреждали о вражеских дронах

В Хмельницкой области сообщили о взрывах. ВС ВСУ предупреждали о вражеских дронах

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 05:23  •  5507 просмотра

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В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских ударных дронов в нескольких областях Украины, в частности в Винницкой, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов в нескольких областях Украины, в частности курсом на Хмельницкую область, пишет УНН.

Детали

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".

Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о движении вражеских ударных дронов:

  • БпЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
  • БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.
  • БпЛА восточнее Житомира, курс западный.
  • БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщине, курс юго-западный.
  • БпЛА в западной части Киевщины, постоянно меняет курс.

рф атаковала Украину 8 ракетами и 62 ударными беспилотниками, сбит 41 вражеский дрон10 октября 2024, 08:24 • 9770 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
poltavskaya-oblastПолтавская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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