В Хмельницкой области сообщили о взрывах. ВС ВСУ предупреждали о вражеских дронах

В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ударных дронов в нескольких областях Украины, в частности курсом на Хмельницкую область, пишет УНН.

Детали

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщает "Суспільне".

Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о движении вражеских ударных дронов:

БпЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.

БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.

БпЛА восточнее Житомира, курс западный.

БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщине, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Киевщины, постоянно меняет курс.

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