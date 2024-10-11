На Хмельниччині повідомили про вибухи. ПС ЗСУ попереджали про ворожі дрони
Київ • УНН
У Хмельницькій області чутно звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих ударних дронів у кількох областях України, зокрема на Вінниччині, Житомирщині, Сумщині та Полтавщині.
У Хмельницькій області повідомили про звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих ударних дронів у кількох областях України, зокрема курсом на Хмельниччину, пише УНН.
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"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - повідомляє "Суспільне".
Повітряні сили ЗСУ перед цим попереджали про рух ворожих ударних дронів:
- БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину.
- БпЛА на межі Вінниччини та Житомирщини, курс західний.
- БпЛА східніше Житомира, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Київщини, постійно змінює курс.
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