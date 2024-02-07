В Хмельницкой области обезвредили две воздушные цели врага во время утренней атаки рф - ОВА
Украинские силы противовоздушной обороны нейтрализовали две вражеские воздушные цели во время утренней атаки в Хмельницкой области.
Утренняя ракетная атака рф не нанесла критических последствий для энергосистемы, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Утренняя ракетная атака россии вызвала отключение электроэнергии в Киеве и Харькове, повредив местные электросети, в то время как национальная энергосистема Украины оставалась стабильной и дефицита электроэнергии не предвиделось.
От ракетного удара в Киеве пострадало 14 человек, из многоэтажки Голосеевском районе восьмерых спасли - КГВА
В результате российского ракетного удара по Киеву 14 человек получили ранения, восемь были спасены из горящей многоэтажки.
В Черкасской области ночью сбили три "шахеды", еще один попал в заброшенную постройку
Три российских ударных беспилотника "Shahed" были сбиты ночью над Черкасской областью Украины, а еще один попал в заброшенное здание.
Из-за атаки рф в Николаеве есть жертва, в Киеве - двое погибших: Зеленский показал последствия
Российские атаки на 6 областей Украины привели к гибели одного человека в Николаеве, двух погибших и более 10 раненых в Киеве и двух раненых в Харьковской области.
Из-за вражеской атаки в Киеве введены временные изменения в движении общественного транспорта
В связи с ракетным ударом россии по Киеву, в столице временно изменено движение общественного транспорта: некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы задерживаются или меняются маршруты.
Атака рф на Львовщину: пожар на промышленном объекте потушили, люди не пострадали - ОВА
Промышленный объект в Дрогобыче подвергся российскому удару, но возникший пожар удалось потушить, никто не пострадал.
Атака рф на Николаев: на участке подземного газопровода произошел пожар
Пожар на подземном газопроводе и в техническом здании в Николаеве возник из-за атаки россии с использованием БПЛА "Shahed-136/131" и ракет воздушного базирования.
российские войска обстреляли восемь громад Донетчины: есть раненые
Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов восьми общин.
Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки
В результате массированной воздушной атаки россии 7 февраля один человек погиб и десятки получили ранения в 6 областях Украины, повреждены здания, газовые сети и коммуникации.