В Хмельницкой области обезвредили две воздушные цели врага во время утренней атаки рф - ОВА

Из-за атаки рф в Николаеве есть жертва, в Киеве - двое погибших: Зеленский показал последствия

Российские атаки на 6 областей Украины привели к гибели одного человека в Николаеве, двух погибших и более 10 раненых в Киеве и двух раненых в Харьковской области.