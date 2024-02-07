На Хмельниччині знешкодили дві повітряні цілі ворога під час ранкової атаки рф - ОВА
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони нейтралізували дві ворожі повітряні цілі під час ранкової атаки в Хмельницькій області.
У Хмельницькій області під час ранкової атаки російських військ сили ППО знешкодили дві повітряні цілі ворога, повідомили у Хмельницькій ОВА у середу, пише УНН.
Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 повітряні цілі ворога. За наявною інформацією, об’єкти інфраструктури та цивільне населення не постраждали
У небі над Україною знищено 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА - Залужний 07.02.24, 10:07 • 28239 переглядiв