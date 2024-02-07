На Хмельниччині знешкодили дві повітряні цілі ворога під час ранкової атаки рф - ОВА

У Хмельницькій області під час ранкової атаки російських військ сили ППО знешкодили дві повітряні цілі ворога, повідомили у Хмельницькій ОВА у середу, пише УНН.

Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 2 повітряні цілі ворога. За наявною інформацією, об’єкти інфраструктури та цивільне населення не постраждали - повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram.

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