В Харькове заработала первая подземная школа - мэр

Сегодня, 11 мая, в Харькове провели пробный день в первой подземной школе, в которой со следующего понедельника к обучению в ней приступят 620 детей. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Провели пробный день в первой подземной школе Харькова. Со следующего понедельника к обучению в ней приступят 620 детей. В то же время продолжаем набор учеников на новый учебный год - сообщил Терехов.

Он отметил, что планируется построить как минимум еще три школы в Харькове, ведь количество желающих учиться очно уже значительно превышает количество имеющихся мест в одной такой безопасной школе.

Напомним

Вчера мэр Харькова сообщал, что сегодня, 11 мая, в Харькове заработает первая подземная школа, которая рассчитана на 450 учеников, что позволит в две смены обучать 900 детей.