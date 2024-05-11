Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
В Харькове заработала первая подземная школа - мэр
Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов
Враг локализован в "серой зоне": Волошин о ситуации на севере Харьковщины
На Херсонщине 11-летний мальчик подорвался на мине, его оперируют
Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ
Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов
В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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В Харькове заработала первая подземная школа - мэр
620 детей начнут учиться в первой подземной школе Харькова со следующего понедельника, а из-за высокого спроса планируется построить еще как минимум три такие школы.
Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25
Украинские военные сбили еще один российский самолет СУ-25, продолжая успешную противовоздушную оборону от налетов российской авиации.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
В оккупированном Россией городе Мариуполь, Украина, прогремели взрывы, подробности которых пока неизвестны.
Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов
Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, включая 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет и 400 транспортных средств, среди которых 160 бронемашин "Хаски".
Враг локализован в "серой зоне": Волошин о ситуации на севере Харьковщины
Вооруженные силы локализовали врага в "серой зоне" в Харьковской области, которая не расширяется, и пытаются уничтожить его там.
На Херсонщине 11-летний мальчик подорвался на мине, его оперируют
11-летний мальчик госпитализирован с осколочными ранениями после подрыва на российской мине в Музыковке Херсонской области.
Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны
108-я бригада ТРО успешно испытала шесть модификаций многофункциональных наземных дронов "Махно" для минирования, разминирования, логистики, эвакуации и штурмовых целей, разработанных самими бойцами с частичным внешним финансированием.
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ
В украинском городе Кривой Рог прогремели взрывы. Ранее в Воздушных силах предупредили о движении ракеты в направлении города.
Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов
По словам председателя Харьковской областной военной администрации, все дети были эвакуированы из северных населенных пунктов, таких как Стрелечья, Польное и Борисовка Харьковской области, в то время как 28 гражданских лиц отказались от эвакуации из этих районов.
В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ
По сообщениям местных СМИ, взрывы прогремели в Одессе и Сумах на фоне воздушной тревоги, поскольку Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.