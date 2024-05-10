У Харкові вже завтра відкриють першу підземну школу - мер
Київ • УНН
У суботу, 11 травня, у Харкові відкриється перша підземна школа на 450 учнів, що дозволить навчати 900 дітей у дві зміни.
У суботу, 11 травня, у Харкові запрацює перша підземна школа, яка розрахована на 450 учнів, що дозволить у дві зміни навчати 900 дітей. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
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"Це дуже ефективний процес, і ви розумієте, що наші діти мають можливість навчатися. Ми повинні дати їм таку можливість. Але відстань до кордону дуже мала, і ракети прилітають дуже швидко. Нам необхідні сучасні системи ППО. Ми вимушені будувати такі школи. До речі, хочу сказати, що завтра вже буде відкрита перша така підземна школа, яка розрахована на 450 учнів. У дві зміни ми матимемо можливість навчати 900 дітей", - сказав Терехов.
Нагадаємо
У Харкові в найближчий час почне працювати ще одна підземна школа.