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У Харкові побудують ще щонайменше три підземні школи до вересня

У Харкові побудують ще щонайменше три підземні школи до вересня

Київ • УНН

 • 17098 перегляди

Харків планує побудувати ще 3-4 підземні школи до 1 вересня на додаток до існуючої підземної школи, розрахованої на 450 учнів, а також підземні медичні заклади.

У Харкові в найближчий час почне працювати ще одна підземна школа, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону. Також за його словами, до осені планують побудувати ще 3-4 підземні школи у місті, передає УНН

Що стосується підземної школи, так, ми отримали вже дозвіл на використання цієї школи. Тому будемо розпочинати заняття у справжній підземній школі – вона розрахована на 450 учнів у одну зміну. Ми не зупиняємося, в планах у нас – до 1 вересня побудувати ще 3-4 таких підземних школи в різних районах міста. Це дуже актуальне та важливе питання для харків'ян

– заявив Терехов.  

Що стосується підземних медичних установ, то за словами Терехова, Харківська ОВА отримала субвенцію від держави щодо спеціальних укриттів в лікувальних закладах . "Будемо будувати", - додав мер міста.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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