У Харкові побудують ще щонайменше три підземні школи до вересня

У Харкові в найближчий час почне працювати ще одна підземна школа, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону. Також за його словами, до осені планують побудувати ще 3-4 підземні школи у місті, передає УНН.

Що стосується підземної школи, так, ми отримали вже дозвіл на використання цієї школи. Тому будемо розпочинати заняття у справжній підземній школі – вона розрахована на 450 учнів у одну зміну. Ми не зупиняємося, в планах у нас – до 1 вересня побудувати ще 3-4 таких підземних школи в різних районах міста. Це дуже актуальне та важливе питання для харків'ян