Підготовка рф до можливого наступу на Харків: мер розповів про настрої містян
Київ • УНН
Харківський міський голова Терехов заявляє, що в місті зберігається спокій, підприємства працюють, незважаючи на обмеження електроенергії, а місто готує комунальне господарство до наступного опалювального сезону.
У Харкові попри повідомлення про ймовірну підготовку росіянами наступу на місто, зберігається спокій, підприємства працюють, місто готується до наступного опалювального сезону. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Сьогодні у Харкові немає ніяких таких настроїв, щоби виїхати. Дійсно була частина, яка напередодні свят виїхала в інші міста і потім повертаються... Є певний спокій у харків'ян, є де працювати. Працює і наше комунальне підприємство і є можливості працевлаштуватися туди, є і виробничі підприємлива
Терехов визнав, що через введені графіки відключень світла буває "важко", втім бізнес працює, користується генераторами.
"Як працював весь малий та середній бізнес так і працює. Ми ухвалили безпрецедентне рішення на сесії міськ ради - скасували всі місцеві податки та збори, що стосується орендної плати на земельні ділянки, податку на нерухомість", - розповів Терехов.
Також мер міста розповів, що вже у Харкові готують енергосистему міста, теплову мережу та водопостачання до роботи в опалювальний сезон. Терехов впевнений, що харків'яни пройдуть наступний опалювальний сезон на оцінку "добре".
Доповнення
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що у російського керівництва справді є план захоплення Харкова або Сум, втім невідомо наскільки серйозні ці плани і чи здатні вони на це.
Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.