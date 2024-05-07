Підготовка рф до можливого наступу на Харків: мер розповів про настрої містян 

ukenru
17:57 • 46919 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 66637 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 79744 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 181152 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 137566 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 134185 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 126734 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120012 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111982 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129917 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 125668 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 93479 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 100740 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 111024 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 78794 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 181173 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 350616 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 421412 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 431446 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 342224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 66656 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 100740 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 93479 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 89564 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 102370 перегляди
Актуальне
Підготовка рф до можливого наступу на Харків: мер розповів про настрої містян 

Підготовка рф до можливого наступу на Харків: мер розповів про настрої містян 

Київ • УНН

 • 18044 перегляди

Харківський міський голова Терехов заявляє, що в місті зберігається спокій, підприємства працюють, незважаючи на обмеження електроенергії, а місто готує комунальне господарство до наступного опалювального сезону.

У Харкові попри повідомлення про ймовірну підготовку росіянами наступу на місто, зберігається спокій, підприємства працюють, місто готується до наступного опалювального сезону. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає УНН

Сьогодні у Харкові немає ніяких таких настроїв, щоби виїхати. Дійсно була частина, яка напередодні свят виїхала в інші міста і потім повертаються... Є певний спокій у харків'ян, є де працювати. Працює і наше комунальне підприємство і є можливості працевлаштуватися туди, є і виробничі підприємлива

- заявив Терехов. 

Терехов визнав, що через введені графіки відключень світла буває "важко", втім бізнес працює, користується генераторами. 

"Як працював весь малий та середній бізнес так і працює. Ми ухвалили безпрецедентне  рішення на сесії міськ ради - скасували всі місцеві податки та збори, що стосується орендної плати на земельні ділянки, податку на нерухомість", - розповів Терехов. 

Також мер міста розповів, що вже у Харкові готують енергосистему міста, теплову мережу та водопостачання до роботи в опалювальний сезон. Терехов впевнений, що харків'яни пройдуть наступний опалювальний сезон на оцінку "добре". 

Доповнення 

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що у російського керівництва справді є план захоплення Харкова або Сум, втім невідомо наскільки серйозні ці плани і чи здатні вони на це. 

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97