Вероятность наступления рф на Харьков: мэр рассказал о настроениях горожан

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  19998 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  119424 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  103051 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  116975 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119287 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120158 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228585 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211820 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207105 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  174093 просмотра

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен

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Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  145716 просмотра
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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  256992 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  414882 просмотра

Вероятность наступления рф на Харьков: мэр рассказал о настроениях горожан

Харьковский городской голова Терехов заявляет, что в городе сохраняется спокойствие, предприятия работают, несмотря на ограничения электроэнергии, а город готовит коммунальное хозяйство к следующему отопительному сезону.

Общество •   •  1929 просмотра
Вероятность наступления рф на Харьков: мэр рассказал о настроениях горожан

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

россия стала полностью экономически и политически зависимой от Китая из-за санкций, которые позволяют ей импортировать из Китая товары и компоненты для вооружений, формируя стратегический альянс против США.

Новости Мира •   •  19998 просмотра
Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен

Единый вступительный экзамен для поступления в магистратуру в Украине будет состоять из двух частей на 30 и 27 вопросов соответственно. В МОН ожидают, что в этом году около 90 тысяч студентов подадут заявки на поступление в магистратуру.

Общество •   •  2560 просмотра
Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен

Родных бывшей украинской военнопленной удалось вернуть из оккупации

Маму и бабушку бывшей украинской военнопленной удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию после побега от российской оккупации и угроз.

Общество •   •  3569 просмотра
Родных бывшей украинской военнопленной удалось вернуть из оккупации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия.

Экономика •   •  28411 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

17 населенных пунктов в Херсонской области были обстреляны российской армией, что привело к разрушению зданий и инфраструктуры, а мужчина и женщина получили ранения в результате обстрелов.

Война •   •  4315 просмотра
Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

Правительство продлило на месяц отсрочку от призыва, которая предоставлена решением Минэкономики

Кабинет Министров Украины продлил отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на один месяц для военнообязанных, которые получили отсрочку от Минэкономики.

Общество •   •  6134 просмотра
Правительство продлило на месяц отсрочку от призыва, которая предоставлена решением Минэкономики

Рекордный импорт электроэнергии запланирован на фоне похолодания, из-за непогоды обесточивания в трех областях

Из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине растет, на определенные часы запланированы рекордно высокие максимальные мощности импорта, в то время как непогода обесточила 53 населенных пункта в 3 областях.

Общество •   •  6191 просмотра
Рекордный импорт электроэнергии запланирован на фоне похолодания, из-за непогоды обесточивания в трех областях

Правительство утвердило порядок обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений

Кабинет Министров Украины утвердил порядок приема, содержания, обслуживания и учета военно-инженерных и фортификационных сооружений, созданных для повышения обороноспособности страны в условиях военного положения.

Война •   •  8350 просмотра
Правительство утвердило порядок обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений

Возможно ли будет обжаловать решение военно-врачебной комиссии: разъяснил офицер Центральной ВВК

Возможность обжалования решения военно-врачебной комиссии сохранена и усовершенствована: обжалование решения ВВК теперь будут рассматриваться в другом учреждении здравоохранения, чем то, где было принято первичное решение, для обеспечения беспристрастности.

Общество •   •  6823 просмотра
Возможно ли будет обжаловать решение военно-врачебной комиссии: разъяснил офицер Центральной ВВК