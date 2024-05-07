Вероятность наступления рф на Харьков: мэр рассказал о настроениях горожан

В Харькове несмотря на сообщения о вероятной подготовке россиянами наступления на город, сохраняется спокойствие, предприятия работают, город готовится к следующему отопительному сезону. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Сегодня в Харькове нет никаких таких настроений, чтобы уехать. Действительно была часть, которая накануне праздников выехала в другие города и потом возвращаются... Есть определенное спокойствие у харьковчан, есть где работать. Работает и наше коммунальное предприятие и есть возможности трудоустроиться туда, есть и производственные предприятия - заявил Терехов.

Терехов признал, что из-за введенных графиков отключений света бывает "трудно", впрочем бизнес работает, пользуется генераторами.

"Как работал весь малый и средний бизнес так и работает. Мы приняли беспрецедентное решение на сессии горсовета - отменили все местные налоги и сборы, что касается арендной платы на земельные участки, налога на недвижимость", - рассказал Терехов.

Также мэр города рассказал, что уже в Харькове готовят энергосистему города, тепловую сеть и водоснабжение к работе в отопительный сезон. Терехов уверен, что харьковчане пройдут следующий отопительный сезон на оценку "хорошо".

Дополнение

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что у российского руководства действительно есть план захвата Харькова или Сум, впрочем неизвестно насколько серьезны эти планы и способны ли они на это.

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня.