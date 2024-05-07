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В Харькове построят еще как минимум три подземные школы до сентября
Харьков планирует построить еще 3-4 подземные школы до 1 сентября в дополнение к существующей подземной школе, рассчитанной на 450 учеников, а также подземные медицинские учреждения.
"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу
Украинская команда Евровидения, alyona alyona & Jerry Heil, провели две сценические репетиции и две генеральные, в том числе одну, на которой голосовало жюри, активно готовясь к выступлению в полуфинале конкурса.
Более 30 депутатов Европарламента призвали забрать статус кандидата у Грузии
Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата в члены ЕС из-за попыток заставить замолчать мирных протестующих для принятия закона, подобного российскому закону об "иностранных агентах", что противоречит обязательствам ЕС.
"еРобота": 15 тыс. предпринимателей получили гранты на старт и развитие бизнеса
15 тысяч предпринимателей получили гранты по программе eRobota в Украине, поддержав новый бизнес и создав тысячи новых рабочих мест, способствуя постепенному восстановлению экономики и улучшению деловой активности.
Bloomberg: ЕС собирается запретить российские средства партиям перед выборами в Европарламент и российскую версию SWIFT
Европейский Союз предлагает запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование из россии, а также запретить использование системы финансовых сообщений российского центрального банка в рамках следующего пакета санкций против россии.
Вероятность наступления рф на Харьков: мэр рассказал о настроениях горожан
Харьковский городской голова Терехов заявляет, что в городе сохраняется спокойствие, предприятия работают, несмотря на ограничения электроэнергии, а город готовит коммунальное хозяйство к следующему отопительному сезону.
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
россия стала полностью экономически и политически зависимой от Китая из-за санкций, которые позволяют ей импортировать из Китая товары и компоненты для вооружений, формируя стратегический альянс против США.
Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен
Единый вступительный экзамен для поступления в магистратуру в Украине будет состоять из двух частей на 30 и 27 вопросов соответственно. В МОН ожидают, что в этом году около 90 тысяч студентов подадут заявки на поступление в магистратуру.
Родных бывшей украинской военнопленной удалось вернуть из оккупации
Маму и бабушку бывшей украинской военнопленной удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию после побега от российской оккупации и угроз.
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия.