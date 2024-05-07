В Харькове построят еще как минимум три подземные школы до сентября

В Харькове в ближайшее время начнет работать еще одна подземная школа, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона. Также по его словам, до осени планируют построить еще 3-4 подземные школы в городе, передает УНН.

Что касается подземной школы, да, мы получили уже разрешение на использование этой школы. Поэтому будем начинать занятия в настоящей подземной школе - она рассчитана на 450 учеников в одну смену. Мы не останавливаемся, в планах у нас - до 1 сентября построить еще 3-4 таких подземных школы в разных районах города. Это очень актуальный и важный вопрос для харьковчан - заявил Терехов.

Что касается подземных медицинских учреждений, то по словам Терехова, Харьковская ОВА получила субвенцию от государства относительно специальных укрытий в лечебных учреждениях. "Будем строить", - добавил мэр города.

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