В Харькове построят еще как минимум три подземные школы до сентября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков
Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  52396 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  126323 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106024 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  118522 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119579 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120307 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228676 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211840 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207123 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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2 мая 2024, 09:48  •  174110 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  418782 просмотра

В Харькове построят еще как минимум три подземные школы до сентября

Харьков планирует построить еще 3-4 подземные школы до 1 сентября в дополнение к существующей подземной школе, рассчитанной на 450 учеников, а также подземные медицинские учреждения.

Общество •   •  8618 просмотра
В Харькове построят еще как минимум три подземные школы до сентября

"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу

Украинская команда Евровидения, alyona alyona &amp; Jerry Heil, провели две сценические репетиции и две генеральные, в том числе одну, на которой голосовало жюри, активно готовясь к выступлению в полуфинале конкурса.

Культура •   •  16631 просмотра
"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу

Более 30 депутатов Европарламента призвали забрать статус кандидата у Грузии

Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата в члены ЕС из-за попыток заставить замолчать мирных протестующих для принятия закона, подобного российскому закону об "иностранных агентах", что противоречит обязательствам ЕС.

Новости Мира •   •  7820 просмотра
Более 30 депутатов Европарламента призвали забрать статус кандидата у Грузии

"еРобота": 15 тыс. предпринимателей получили гранты на старт и развитие бизнеса

15 тысяч предпринимателей получили гранты по программе eRobota в Украине, поддержав новый бизнес и создав тысячи новых рабочих мест, способствуя постепенному восстановлению экономики и улучшению деловой активности.

Экономика •   •  9623 просмотра
"еРобота": 15 тыс. предпринимателей получили гранты на старт и развитие бизнеса

Bloomberg: ЕС собирается запретить российские средства партиям перед выборами в Европарламент и российскую версию SWIFT

Европейский Союз предлагает запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим группам принимать финансирование из россии, а также запретить использование системы финансовых сообщений российского центрального банка в рамках следующего пакета санкций против россии.

Экономика •   •  9553 просмотра
Bloomberg: ЕС собирается запретить российские средства партиям перед выборами в Европарламент и российскую версию SWIFT

Вероятность наступления рф на Харьков: мэр рассказал о настроениях горожан

Харьковский городской голова Терехов заявляет, что в городе сохраняется спокойствие, предприятия работают, несмотря на ограничения электроэнергии, а город готовит коммунальное хозяйство к следующему отопительному сезону.

Общество •   •  10218 просмотра
Вероятность наступления рф на Харьков: мэр рассказал о настроениях горожан

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

россия стала полностью экономически и политически зависимой от Китая из-за санкций, которые позволяют ей импортировать из Китая товары и компоненты для вооружений, формируя стратегический альянс против США.

Новости Мира •   •  52396 просмотра
Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен

Единый вступительный экзамен для поступления в магистратуру в Украине будет состоять из двух частей на 30 и 27 вопросов соответственно. В МОН ожидают, что в этом году около 90 тысяч студентов подадут заявки на поступление в магистратуру.

Общество •   •  8622 просмотра
Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен

Родных бывшей украинской военнопленной удалось вернуть из оккупации

Маму и бабушку бывшей украинской военнопленной удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию после побега от российской оккупации и угроз.

Общество •   •  10485 просмотра
Родных бывшей украинской военнопленной удалось вернуть из оккупации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия.

Экономика •   •  67034 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия