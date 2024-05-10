В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  100984 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  125908 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  133667 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130820 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147524 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128993 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132276 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121827 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167900 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150689 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  302858 просмотра

В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр

В субботу, 11 мая, в Харькове откроется первая подземная школа на 450 учеников, что позволит обучать 900 детей в две смены.

Общество •   •  6456 просмотра
В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр

"Приграничье - это серая зона": Синегубов объяснил, могут ли войска рф зайти на территорию Харьковской области

Северные районы Харьковской области являются "серой зоной", где ведутся активные боевые действия, что позволяет российским войскам проникать в отдельные районы во время боев.

Война •   •  8805 просмотра
"Приграничье - это серая зона": Синегубов объяснил, могут ли войска рф зайти на территорию Харьковской области

Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе

19 мая в Тернополе состоится первый благотворительный забег "RUN 4 VICTORY" для сбора средств для местных воинских частей и муниципалитетов, цель которого - собрать 1,5 миллиона гривен во время четырех марафонов в городах Украины.

Общество •   •  6133 просмотра
Единство, стойкость и несокрушимый дух: как участники готовятся к забегу в Тернополе

Пограничные громады Харьковской области под усиленными массовыми обстрелами врага, есть жертвы - ОВА

Приграничные населенные пункты Харьковской области подверглись интенсивным вражеским обстрелам, что привело к разрушениям, ранениям и гибели людей.

Война •   •  8987 просмотра
Пограничные громады Харьковской области под усиленными массовыми обстрелами врага, есть жертвы - ОВА

Правительство приняло решение, что позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка - Шмигаль

Кабинет Министров принял решение, позволяющее двум украинским банкам привлечь до 30 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка для поддержки украинского малого и среднего бизнеса путем улучшения льготных условий кредитования.

Экономика •   •  8606 просмотра
Правительство приняло решение, что позволит привлечь двум украинским банкам до 30 млн евро от Европейского инвестиционного банка - Шмигаль

Кабмин выделит более 7 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы - Шмыгаль

Кабинет министров выделит 7,1 млрд грн на закупку оборудования для восстановления высоковольтной электросети Украины и ее лучшей синхронизации с сетью ЕС.

Экономика •   •  9355 просмотра
Кабмин выделит более 7 млрд гривен на восстановление украинской энергосистемы - Шмыгаль

"Не все партнеры оперативно выполняют договоренности": Зеленский указал на потребность в вооруженной поддержке на фоне попытки рф расширить наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях

Зеленский проинформировал о новых наступательных попытках россии в Донецкой и Харьковской областях, потребность Украины в вооруженной поддержке со стороны союзников для противодействия России, а также о том, что некоторые партнеры не выполняют вовремя договоренности.

Война •   •  8789 просмотра
"Не все партнеры оперативно выполняют договоренности": Зеленский указал на потребность в вооруженной поддержке на фоне попытки рф расширить наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях

Подростки, пострадавшие в результате удара по территории учебного заведения в Харькове, находятся в реанимации - Терехов

Двое подростков в возрасте 13 и 15 лет были тяжело ранены во время нападения россиян на школу в Харькове 8 мая и сейчас находятся в реанимации, врачи борются за их жизни и конечности, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  12162 просмотра
Подростки, пострадавшие в результате удара по территории учебного заведения в Харькове, находятся в реанимации - Терехов

Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал руководителям нефтяных компаний отменить экологические нормы в обмен на взнос в размере 1 миллиарда долларов на свою предвыборную кампанию, предлагая большие прибыли и меньше ограничений для отрасли.

Новости Мира •   •  11025 просмотра
Трамп обещает нефтяникам отменить экологические нормы в обмен на миллиард долларов для его избирательной кампании - СМИ

Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже 4,3 млн га зерна

Украинские фермеры уже засеяли около 10 миллионов гектаров яровыми культурами, включая зерновые, бобовые, подсолнечник, сою и сахарную свеклу, во время нынешней весенней посевной кампании.

Экономика •   •  11390 просмотра
Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже 4,3 млн га зерна