В Харькове уже завтра откроют первую подземную школу - мэр

В субботу, 11 мая, в Харькове заработает первая подземная школа, которая рассчитана на 450 учеников, что позволит в две смены обучать 900 детей. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

"Это очень эффективный процесс, и вы понимаете, что наши дети имеют возможность учиться. Мы должны дать им такую возможность. Но расстояние до границы очень мало, и ракеты прилетают очень быстро. Нам необходимы современные системы ПВО. Мы вынуждены строить такие школы. Кстати, хочу сказать, что завтра уже будет открыта первая такая подземная школа, которая рассчитана на 450 учеников. В две смены мы будем иметь возможность обучать 900 детей", - сказал Терехов.

Напомним

В Харькове в ближайшее время начнет работать еще одна подземная школа.