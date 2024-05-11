У Харкові запрацювала перша підземна школа - мер
Київ • УНН
620 дітей почнуть навчатися в першій підземній школі Харкова з наступного понеділка, а через високий попит планується побудувати ще щонайменше три такі школи.
Сьогодні, 11 травня, у Харкові провели пробний день у першій підземній школі, у якій з наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Провели пробний день у першій підземній школі Харкова. З наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей. Водночас продовжуємо набір учнів на новий навчальний рік
Він зазначив, що планується побудувати щонайменше ще три школи у Харкові, адже кількість бажаючих вчитися очно вже значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі.
Нагадаємо
Вчора мер Харкова повідомляв, що сьогодні, 11 травня, у Харкові запрацює перша підземна школа, яка розрахована на 450 учнів, що дозволить у дві зміни навчати 900 дітей.